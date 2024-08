Teddy Riner se estranha com Guram Tushishvili, da Geórgia, após luta nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 08:26 • Paris (FRA)

Quase oito bilhões de pessoas no mundo, mas houve quem escolhesse arranjar confusão com Teddy Riner, três vezes medalha de ouro no judô nas Olimpíadas. O georgiano Guram Tushishvili não digeriu a derrota para o francês, na categoria acima de 100kg, e protagonizou um momento inesperado nesta sexta-feira (2).

Em luta válida pelas quartas de final, Guram entregou um embate truncado ao "Bear", mas faltando 1:21 para o fim, Riner encaixou um lindo ippon e abriu o sorriso. O lutador da Geórgia não gostou, ergueu seus pés e derrubou o oponente; ao se levantar, prendeu as pernas do lutador da casa, que ainda estava deitado, e começou a tirar satisfação.

Teddy não deixou barato e tentou segurar os pés do georgiano, que lhe empurrou novamente ao solo. Após se separarem, o resultado da luta foi confirmado pela arbitragem, e os dois apertaram as mãos. Sob um ambiente hostil, Tushishvili deixou o tatame, enquanto o tricampeão olímpico erguia os braços para levar o público de Paris ao delírio.

Ainda nesta quinta-feira, Teddy Riner volta à ação para buscar o quarto ouro seguido. Vencedor em Londres, Rio e Tóquio, o francês terá pela frente na semifinal Temur Rakhimov, do Tajiquistão. Do outro lado da chave, Kim Min-jong, da Coreia do Sul, e Tatsuru Saito, do Japão, brigam pela vaga na final.

Teddy Riner sorri após vitória no judô acima de 100kg nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)

O representante do Brasil na chave era Rafael Silva. Porém, o "Baby", como é apelidado, caiu ainda na primeira rodada, diante do azerbaijanês Ushangi Kokauri, e encerrou uma trajetória olímpica que rendeu dois bronzes ao país.