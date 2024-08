Olimpíadas: Rogério Micale pode se tornar o primeiro técnico bicampeão olímpico no futebol masculino em 56 anos

Rogério Micale, treinador do Egito sub-23 (Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Técnico da seleção do Egito nas Olimpíadas 2024, Rogério Micale pode se tornar o primeiro técnico bicampeão olimpício no futebol masculino desde 1964, quando Károly Lakat comandou a Hungria aos Ouros de 1964 e 1968.

Um dos favoritos ao ouro olímpico, a Espanha foi derrotada pelos egípcios por 2 a 1, na terça-feira (29), em atuação mágica da seleção sub-23 do técnico brasileiro. Esta foi a primeira vitória da história da seleção africana sobre os espanhóis - tanto em Jogos Olímpicos, quanto no futebol profissional.

A gigante vitória fez os africanos avançarem às quartas de final do futebol masculino olímpico, e chegar cada vez mais perto da grande decisão.

Carreira de Rogério Micale em seleções

Em 2015, Rogério Micale foi convidado a ser o novo técnico da Seleção Brasileira das categorias Sub-20 e Sub-23, após a demissão de Alexandre Gallo. Após vencer o bronze no Pan-Americano de 2015, ele retornou ao cargo de Técnico da seleção sub-23 para as Olimpíadas 2016.

Com a liderança de Neymar Jr. na campanha histórica do Brasil, a seleção canarinho ganhou pela primeira vez a medalha de ouro do Futebol Masculino, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, ao derrotar a Alemanha, no Maracanã, na final por pênaltis por 5 a 4.

Em 2022, Rogério assumiu o comando da seleção olímpica do Egito, depois de diversos trabalhos de sucesso no futebol do Oriente Médio. Sua última passagem antes do convite para voltar a trabalhar com seleções olímpicas foi o Al Dhafra, dos Emirados Árabes, entre outubro de 2021.

No Brasil, o treinador baiano é conhecido do futebol mineiro. Micale já comandou as equipes Sub-20, Sub-23 e profissional do Atlético, além de rápida passagem pelo Sub-20 do Cruzeiro.

Atual treinador da seleção egípcia sub-23 comandou o ouro olímpico do Brasil em 2016 (Foto: Divulgação)

Desde que assumiu o Egito, o campeão olímpico tinha um objetivo claro: levar os africanos às Olimpíadas de Paris em 2024. Em um grupo cuja a favorita era a Espanha, Micale e sua equipe mantiveram vivo o sonho da medalha inédita.

Em seu próximo compromisso, depois de avançar às quartas liderando o Grupo C, com sete pontos, o time africano enfrenta o Paraguai na fase eliminatória. O jogo está marcado para esta sexta-feira (2), às 14h (de Brasília).