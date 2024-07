Olimpíadas: Egito vence a Espanha, e classifica em primeiro no grupo C do Futebol Masculino

(Foto: Philippe LOPEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 12:02 • Rio de Janeiro

O Egito superou a Espanha por 2 a 1 no Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA), em jogo válido pela terceira e última rodada da fase de grupos do Futebol Masculino das Olimpíadas 2024. Os gols da partida foram marcados pelo camisa 10 Ibrahim Adel, e por Samu Omorodion no final da partida.

Com o resultado, os egípcios alcançam a primeira colocação, com sete pontos, enquanto os espanhóis, já classificados anteriormente, ocuparam o segundo lugar, com seis pontos.

✅ FICHA TÉCNICA

Espanha 1 x 2 Egito

3ª rodada - Grupo C - Olimpíadas 2024

🥅 Gols: 40' e 62' Ibrahim Adel (EGI); 90' Samu Omorodion (ESP)

🟨 Cartões amarelos: Ahmed Eid (EGI)

🗓️ Data e horário: terça-feira, 30 de julho de 2024, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA)

🎩 Arbitragem: Drew Fischer (CAN)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

ESPANHA (Técnico: Santi Denia)

Iturbe; Pubill, Mosquera, Jon Pacheco, Gutiérrez; Bernabé, Turrientes; Aimar Oroz, Diego López, Sergio Camello; Samu Omorodion.



EGITO (Técnico: Rogério Micale)

Alaa; Ahmed Eid, Fayed, Hossam Abdelmaguid, Debes; Mohamed Shebata, Elbeny, Koka; Zizo, Faisal, Ibrahim Adel.

