Olimpíadas: Brasil garante vaga nas quartas do basquete e deve encarar ‘Dream Team’ dos EUA

02/08/2024 - 11:58 • Paris (FRA)

O Brasil está classificado para as quartas de final do basquete masculino nas Olimpíadas 2024. A Seleção garantiu o lugar no mata-mata após vitória sobre o Japão por 102 a 84 e "ajuda" da Grécia, que venceu a Austrália por 77 a 71 nesta sexta-feira (2).

Giannis Antetokounmpo e companhia bateram os australianos por seis pontos de diferença, terminando com saldo geral -8 no grupo A. Canadá e Espanha ainda se enfrentam pela chave nesta sexta-feira, no entanto, por conta dos critérios de desempate, a Grécia ficará na terceira colocação independentemente do resultado. Como o Brasil tem saldo de -7, superior ao dos gregos, garantiu a classificação à fase mata-mata como um dos dois melhores terceiros colocados.

Assim, a Seleção Brasileira terá pedreira pela frente. O regulamento das Olimpíadas prevê sorteio para a definição dos confrontos das quartas de final do basquete, dividindo as equipes classificadas em quatro potes, por ordem das campanhas. Além disso, times que estavam no mesmo grupo na primeira fase não podem se enfrentar na primeira rodada do mata-mata.

Desta forma, por ter avançado às quartas como terceiro colocado do grupo B, o Brasil estará no pote 4 do sorteio e enfrentará um dos dois times do pote 1. Este, por sua vez, deve ter o "Dream Team" dos Estados Unidos, uma das duas equipes com melhor campanha, e a outra vaga fica entre Alemanha, Canadá e França. Como os dois europeus estavam na chave brasileira, a Seleção só poderia enfrentar um dos dois norte-americanos.

Ou seja, se os EUA tiverem a companhia de alemães ou franceses no pote 1, serão automaticamente os adversários do Brasil. Caso os canadenses consigam uma das duas melhores campanhas, a definição dependerá da outra seleção do pote 3, que pode ter Grécia - que não poderia enfrentar o Cadadá -, Sérvia ou Sudão do Sul - que não poderiam enfrentar os estadunidenses.