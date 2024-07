Olimpíadas: Brasil chega à última rodada ameaçado no futebol feminino; veja contas para classificar

Foto: Rafael Ribeiro/CBF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 28/07/2024 - 17:40 • São Paulo (SP)

A Seleção Brasileira Feminina se complicou nas Olimpíadas de Paris 2024. Com três pontos no Grupo C, o Brasil vai decidir a classificação na última rodada, contra a Espanha, nesta quarta-feira (31), às 12h. Isso porque a equipe de Arthur Elias sofreu a virada contra o Japão, nos acréscimos, e está em terceiro na chave.

Nesta primeira fase, são 12 seleções, que estão divididas em três grupos com quatro equipes cada. Avançam às quartas de final as duas primeiras seleções de cada grupo, além das duas melhores terceiras colocadas. Além de Brasil e Espanha, estão na chave o Japão e a Nigéria.

Para avançar nos Jogos, o Brasil depende apenas de suas forças, ou seja, basta uma vitória simples contra a Espanha na terceira rodada e a vaga estará garantida. No entanto, a Espanha é a atual campeã mundial e justamente a líder do grupo, com seis pontos.

Caso o Brasil empate com a Espanha, precisará torcer por uma vitória da Nigéria, que ainda não pontuou, contra o Japão, que é vice-líder do grupo, com três pontos, mas marcou um gol a mais que o Brasil. Se o duelo também terminar empatado, as japonesas seguem em segundo.

No pior dos cenários, se perder, o Brasil só terá chance de avançar se for em terceiro lugar, com campanha que seja melhor que as das seleções dos Grupos A e B. E, é claro, com a Nigéria, lanterna do Grupo C, não vencendo o Japão. Caso a Nigéria vença, o Brasil se complica, mas ainda tem possibilidade de avançar, desde que tenha o saldo de gols melhor.

Pensando num cenário pior, para o Brasil avançar em terceiro, Austrália e Zâmbia, terceira e quarta colocadas do Grupo B, com três e zero pontos, respectivamente, não podem vencer na última rodada. Assim como Nova Zelândia, que também não pontuou na competição, não pode vencer a França, no Grupo A.