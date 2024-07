Olimpíadas: Arthur Elias demonstra otimismo em derrota do Brasil e promete competir contra a Espanha

Arthur Elias, técnico da Seleção Feminina (Foto: Christophe ARCHAMBAULT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 09:01 • Rio de Janeiro

Em virada dolorida na segunda rodada do grupo C das Olimpíadas, a Seleção Brasileira Feminina perdeu para Japão por 2 a 1 no domingo (28), no estádio Parc des Princes. Apesar de deixarem o campo abaladas após os dois gols nos acréscimos do segundo tempo, Arthur Elias acredita ter um lado "positivo" nessa história.

- No final do jogo, a seleção jogou de uma forma não entendendo como poderíamos segurar melhorar o resultado, que era bem adminsitrado num jogo muito franco. Entender os momentos do jogo é muito importante para a gente chegar no nosso objetivo, que é ser uma seleção vencedora. Que bom que passamos isso na fase de grupos e não no mata-mata. - analisou Arthur Elias.

Em preparação para o jogo decisivo do grupo, o técnico prometeu um estilo agressivo contra as espanholas, na próxima quarta-feira (31), em Bordeaux.

- Vai ser sempre assim comigo, vamos competir contra qualquer seleção, é assim que eu penso, acredito que nossa seleção e nossas jogadoras não são piores do que ninguém, vamos competir contra qualquer seleção, inclusive no próximo jogo. - declarou.

Com este resultado, a Seleção segue com três pontos na tabela e ainda não se garantiu nas quartas de final das Olimpíadas. As jogadoras do Brasil não terão vida fácil na próxima partida e encaram a Espanha, atuais campeões do mundo.