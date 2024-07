Nadal e Djokovic podem se enfrentar cedo nas Olimpíadas

Nadal e Djokovic em Roland Garros (Foto: FFT)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 25/07/2024 - 10:31 • Paris (FRA)

Foi definido, nesta quinta-feira (25), o sorteio do tênis nos Jogos Olímpicos. Um possível confronto-bomba de estrelas entre Rafael Nadal e Novak Djokovic pode acontecer já na segunda rodada do evento, que será disputado em Roland Garros a partir deste sábado (27).

Nadal estreia contra o húngaro Marton Fucsovics, 83º colocado, em duelo inédito no circuito mundial. Djokovic, atual vice-líder da ATP, enfrenta o australiano Matthew Ebden, que no momento está sem ranking e focado apenas nas duplas. Nadal e Djokovic, caso acontecça, seria o 60º jogo na rivalidade que é a maior do tênis na história em número de partidas. Djokovic lidera por 30 a 29. Eles se enfrentaram nas semifinais de 2008 dos Jogos Olímpicos no piso duro, em Pequim, com triunfo do espanhol.

Carlos Alcaraz estreia contra o libanês Hady Habib, 275º, e só poderá cruzar com Djokovic ou Nadal em uma eventual final ou disputa pelo Bronze.

Rafael Nadal e Carlos Alcaraz representarão a Espanha no torneio de duplas e também conheceram o caminho na busca pela medalha de ouro dos Jogos Olímpicos.

Jogando pela primeira vez juntos, eles encaram os argentinos Andres Molteni e Máximo Gonzalez, campeões de 2023 do Rio Open e cabeças de chave 6. Nas oitavas de final, terão uma dupla holandesa de Tallon Griekspoor e Wesley Kollhof ou a dupla húngara de Marton Fucsovics e Fabian Maroszan.

Andy Murray, que fará seu último torneio na carreira e somente nas duplas em Paris, atuando com Daniel Evans, enfrenta os japoneses Taro Daniel e Kei Nishikori.