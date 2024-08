Medina celebra bronze e explica derrota na semifinal das Olimpíadas; veja

Gabriel Medina celebra bronze (Foto: Ben Thouard / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 21:24 • Paris (FRA)

Gabriel Medina bateu Alonso Correa para conquistar a medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Após a vitória, o brasileiro parou na zona mista da praia para falar sobre feito e também sobre a semifinal, que ficou marcada pela falta de ondas na bateria e pela derrota do tricampeão mundial para Jack Robinson.

Essa é a primeira medalha de Medina na carreira, que teve duas derrotas doloridas nas mesmas fases nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Ao ser perguntado sobre a sensação da conquista do bronze, Gabriel não escondeu a alegria.

- Fico feliz com a medalha, eu treinei bastante esse ano pra isso. Claro que faltava a medalha de ouro, mas sou medalhista olímpico e estou muito feliz pelo meu trabalho. Eu sou apaixonado pelo meu país, então eu fico feliz por ter representado ele muito bem, e hoje, vai rodar essa imagem, mas com a medalha no peito - celebrou Medina.

Na semifinal, Gabriel não foi ajudado pela natureza e não encontrou a onda perfeita para avançar à final. Já Jack Robinson teve a sorte grande de encaixar o único tubo da bateria e encaminhar a classificação. Mesmo fora da decisão, Medina foi compreensível com a derrota.

- Faz parte, a gente tem que saber lidar com o mar. Infelizmente a minha primeira bateria foi uma bateria de poucas ondas, mas faz parte do esporte, eu fico feliz porque eu dei o meu melhor e é isso que importa, independente do resultado. Começou com um começo triste, mas terminou com um final feliz - comentou o brasileiro.

(Foto: Ed Sloane / AFP)

No final, Medina agradeceu ao apoio que recebeu durante a preparação das Olimpíadas e contou o quão importante foi as Olimpíadas.

- Queria mandar um beijo para a minha família, sei que eles estão assistindo e agradecer o carinho. Meu padrasto aqui me ajudou bastante e estou muito orgulhoso. Como eu falei, esse meio ano eu só pensava nisso, então agora finalmente a gente conseguiu a medalha, eu posso ir para casa porque eu sei que minha família está orgulhosa de mim. E vou mandar um beijo também para todo mundo que torceu, o Brasil inteiro, como eu falei, eu sou apaixonado pelo nosso país, independente de qualquer coisa, e fico feliz de ter levado uma medalha para nós - agradeceu Gabriel.