Medalhista de prata nas Olimpíadas, Isaquias Queiroz agradece à torcida do Flamengo após conquista

Isaquias Queiroz celebra conquista da medalha de prata (Foto: Alexandre Loureiro/COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 10:53 • Paris (FRA)

Isaquias Queiroz conquistou a medalha de prata na canoagem de velocidade 1.000 metros individual das Olimpíadas de Paris e revelou curiosidade sobre a prova. O canoísta contou que lembrou de pedido do filho enquanto remava, o que deu forças para que buscasse a recuperação na disputa e saísse do quinto para o segundo lugar.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Além disso, o baiano fez uma série de agradecimentos após a conquista. Entre eles, aos filhos, comissão e à torcida do Flamengo - chamada popularmente de "nação rubro-negra" -, clube do qual Isaquias Queiroz é atleta e representa em competições nacionais e internacionais.

- No finalzinho ali eu lembrei que o Sebastian falou: 'Pai, eu quero a medalha de ouro'. Medalha de ouro não vai dar, mas eu acho que a prova que eu fiz é merecedora de uma medalha de ouro. Mas fico feliz de poder subir no pódio e entregar essa medalha para ele, para Luigi, para Laina (filhos), para minha irmã e meu sobrinho. Fazem aniversário todos no mês de agosto, então esse é o presente que dou para eles e todo mundo do Brasil. Galerinha, muito obrigado por acreditar em mim. Muito obrigado ao Time Brasil, Confederação, meus patrocinadores. Toda a nação rubro-negra e ao Ministério dos Esportes - disse Isaquias.

Esta é a quinta medalha de Isaquias Queiroz em Jogos Olímpicos. Além da prata em Paris, o baiano conquistou ouro em Tóquio e prata no Rio no C1 1.000m; somam-se a essas medalhas a prata no C1 200m e o bronze no C2 1000m, também em 2016.

➡️ Isaquias Queiroz leva web à loucura com arrancada final que garantiu a medalha de prata: ‘Super-humano’