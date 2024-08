Medalha decisiva no fim e encerramento: veja o resumo do último dia de Olimpíadas

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 23:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O último dia das Olimpíadas de Paris contou com emoção até o fim. Na final do basquete feminino, os Estados Unidos venceram a França, e graças a esse ouro, o país norte-americano ultrapassou a China no quadro de medalhas. O encerramento dos Jogos foi realizado em uma grande cerimônia no Stade de France. Veja o resumo do fim das Olimpíadas com o repórter Thiago Barreto:

