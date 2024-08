Egonu celebra ponto da Itália no confronto (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 09:25 • Paris (FRA)

Ouro inédito nas Olimpíadas. No vôlei feminino, a Itália bateu os EUA por 3 sets a 0 (parciais de 25-18, 25-20 e 25-17) e conquistou a medalha de ouro pela primeira vez na história da modalidade. Egonu e Antropova deram show no ataque e conduziram as europeias ao lugar mais alto do pódio.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

As italianas nunca tinham chegado sequer à fase semifinal dos Jogos, mas conseguiram o feito histórico em Paris. Já as estadunidenses ficaram sem o sonhado bicampeonato, já que defendiam o ouro alcançado em Tóquio-2020.

🏐 COMO FOI O JOGO?

Plummer e Skinner, principais nomes dos Estados Unidos ao longo da Olimpíada, não fizeram um jogo positivo, errando viradas. A Itália saiu atrás, mas emendou uma sequência de seis pontos, abrindo 6 a 1, e administrou ao longo do primeiro set. Egonu, referência no ataque, fez 11 pontos do 25 primeiro set, incluindo o derradeiro, para abrir 1 a 0 no jogo.

A segunda parcial foi mais equilibrada no começo. Mas da metade para o fim, as italianas voltaram a dominar. Orro fez ótimos levantamentos para as atacantes, e Kate Antropova se destacou com pancadas para construir distância no placar, em set novamente encerrado por Egonu.

A atuação coletiva de gala foi novamente vista na última parcial. Sylla, Fahr, Danesi, Bosetti... todas pontuavam. As estadunidenses se mostravam abatidas em quadra, errando recepções na reta final, e Thompson, no último ponto, também falhou na execução. 25 a 17 no marcador.

No caminho italiano caiu a Sérvia, campeã mundial. Caiu a Turquia, campeã europeia. Caíram os Estados Unidos, time que defendia o ouro olímpico no feminino. Triunfo histórico para a Itália, campeã olímpica em Paris.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

Egonu celebra ponto da Itália sobre os EUA no vôlei feminino (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

🥇 AS CAMPEÃS DA ITÁLIA

🏐 Myriam Sylla

🏐 Loveth Omoruyi

🏐 Marina Lubian

🏐 Ekaterina Antropova

🏐 Gaia Giovannini

🏐 Alessia Orro

🏐 Paola Egonu

🏐 Sarah Fahr

🏐 Monica De Gennaro

🏐 Anna Danesi

🏐 Carlotta Cambi

🏐 Caterina Bosetti