Marta se despede das Olimpíadas com lágrimas, marca inédita e outra medalha de prata

A maior jogadora de futebol de todos os tempos, a brasileira Marta não encerrou seu ciclo olímpico da forma que gostaria. Aos 38 anos, a camisa 10 foi às lágrimas após a derrota do Brasil para os Estados Unidos, nos Jogos de Paris, e precisou se contentar com a medalha de prata no futebol feminino, em sua sexta e provável última tentativa.

Assim como a Seleção Brasileira, Marta tem três medalhas de prata no futebol feminino nos Jogos Olímpicos, sendo vice também em Atenas (2004) e Pequim (2008), ambas com derrotas para as norte-americanas.

A Rainha do Futebol também alcançou uma marca inédita. Ela é a primeira jogadora não norte-americana a disputar três finais olímpicas, marca só alcançada por oito ex-atletas dos Estados Unidos. A recordista, que disputou quatro finais, também nasceu nos Estados Unidos: Chris Rampone Pearce.

Apesar da brilhante carreira, Marta não conseguiu ser campeã olímpica e nem da Copa do Mundo com o Brasil, e encerra sua partipação em Paris com 202 jogos pela Seleção Brasileira Feminina, e cinco títulos conquistados com a camisa verde e amarela: três Copas Américas e dois ouros nos Jogos Pan-Americanos.