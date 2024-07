Marta é expulsa e sai chorando em possível último jogo pela Seleção Brasileira; veja

(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 13:03 • Rio de Janeiro

Marta, camisa 10 da Seleção Brasileira, foi expulsa nos acréscimos do primeiro tempo da partida entre Brasil e Espanha, na terceira e última rodada da fase de grupos do futebol feminino das Olimpíadas 2024. O duelo acontece no Stade Matmut-Atlantique, em Bordeaux (FRA). Assista ao vídeo e veja imagens da expulsão da atacante.

Atuais campeães mundiais, as espanholas venceram os dois primeiros jogos e lideram o grupo C. As jogadoras da Seleção Brasileira, por sua vez, perderam de virada para o Japão, nos acréscimos do segundo tempo, e estão disputando a classificação em partida decisiva.

Mesmo se passar às quartas de final, Marta anunciou que 2024 será seu último ano com a camisa da seleção. Mas a craque admitiu, posteriormente, repensar pela Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

Veja o lance e imagens da expulsão de Marta nas Olimpíadas

(Foto: Reprodução / Eurosport)