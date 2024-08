Hugo Calderano desabafa após derrota em semifinal das Olimpíadas: ‘Bastante raiva’

Hugo Calderano durante semifinal da Olimpíadas (Foto: Luiza Moraes/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 11:21 • Paris (FRA)

Hugo Calderano desabafou após a derrota na semifinal do tênis de mesa das Olimpíadas 2024. Após a partida contra o sueco Truls Moregard, que terminou em 4 sets a 2 (parciais de 10-12, 12-16, 11-7, 7-11, 12-10 e 8-11), o brasileiro concedeu entrevista à TV Globo e analisou o duelo com o europeu.

- É difícil assimilar ainda, acabei de sair da partida. Tive várias chances e não consegui aproveitar. O sueco fez uma partida muito boa, ele jogou num nível realmente muito alto. Eu tentei achar as soluções e não tava conseguindo sair do estilo de jogo dele, que é muito difícil. Ele usa muita variação, é um estilo bem diferente de qualquer outro jogador do mundo. Tentei o tempo inteiro achar as soluções, variar, mudar o jogo, ser mais agresssivo, colocar mais efeito... mas ele sempre conseguiu se adaptar, do início ao fim. Ele realmente mereceu essa vitória, não consegui achar o meu melhor nível, mas por méritos dele - explicou Calderano.

Questionado sobre o sentimento de decepção por não ter conquistado vaga na final olímpica, o mesatenista disse estar com raiva. Ele afirma, no entanto, que precisa absorver o resultado para focar na disputa deo bronze, que acontece no domingo (2), contra o francês Felix LeBrun.

- Acho a primeira coisa é raiva. Não é normal, eu preciso ficar com bastante raiva, ficar nervoso. Eu sei que ainda tenho que disputar a medalha de bronze, daqui a dois dias, mas antes disso eu preciso assimilar essa derrota. Acho que é importante deixar as emoções fluirem e depois voltar com a cabeça bema gressiva para disputar o bronze - comentou Hugo Calderano.

- Vai ser uma partida, com certeza, muito difícil. Feliz jogando em casa também, em um altíssimo nível. Mas com certeza vai ser um jogo muit disputado e os dois vão querer muito essa medalha - completou o mesatenista.