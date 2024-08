Olimpíadas hoje: veja a agenda do dia dos brasileiros nesta segunda-feira (5)

Rebeca Andrade e Gabriel Medina são atrações desta segunda-feira (Fotos: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 00:00 • Paris (FRA)

O Brasil tem mais um dia recheado de grandes eventos nas Olimpíadas nesta segunda-feira (5). E com chances de medalha, especialmente com Rebeca Andrade e Gabriel Medina. A ginasta disputa as finais da trave e do solo. Na canoagem, Ana Sátila tem a última oportunidade de deixar Paris com um pódio olímpico. Mais tarde, a Seleção Brasileira de Vôlei Masculino enfrenta os Estados Unidos nas quartas de final, enquanto Gabriel Medina e Tati Weston-Webb competem no surfe. Veja os eventos com brasileiros abaixo.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Triatlo revezamento misto (final) - 3h

Saltos ornamentais plataforma feminino (preliminar) - 5h Ingrid Oliveira

Atletismo 400m com barreiras masculino (eliminatórias) - 5h05 Piu e M. Lima

Atletismo salto com vara feminino (qualificatória) - 5h40 Juliana Campos

Atletismo 400m com barreiras feminino (repescagem) - 5h50 Chayenne da Silva

Atletismo 400m masculino (repescagem) - 6h20 L. Carvalho e M. Lima

Atletismo 400m feminino (eliminatórias) - 6h55 Tiffani Marinho

Vela - 7h

Ginástica artística trave feminina (final) - 7h36

Atletismo 200m feminino (repescagem) - 7h50 A. Azevedo e L. Martins

Hipismo saltos individuais (qualificatória) - 9h

Ginástica artística solo feminino (final) - 9h20

Saltos ornamentais plataforma feminino (semi) - 10h Ingrid Oliveira

Tênis de mesa equipes masculinas (oitavas) - 10h

Canoagem Slalom Kayak Cross feminino (quartas) - 10h30 Ana Sátila

Canoagem Slalom Kayak Cross feminino (semi) - 11h15 Ana Sátila

Canoagem Slalom Kayak Cross feminino (final) - 11h43 Ana Sátila

Atletismo 200m masculino (eliminatórias) - 14h55 Renan Gallina

Tênis de mesa equipes femininas (oitavas) - 15h

Vôlei masculino Brasil x EUA (quartas) - 16h

Vôlei de praia feminino Duda/Ana Patrícia (oitavas) - 16h

Surfe (semis e final) - 14h às 00h

* Todos os eventos no horário de Brasília