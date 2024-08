Veterano e novato, Djokovic e Alcaraz batem recorde nas Olimpíadas antes da final

Novak Djokovic busca seu primeiro ouro olímpico em Paris (Foto: Carl de Souza/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 23:27 • Rio de Janeiro

A partida entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz marca a final do tênis masculino nas Olimpíadas de Paris em um dos principais palcos do esporte no mundo: a elegante e tradicional Roland Garros. E antes mesmo do primeiro saque, o duelo já quebrou um recorde dos Jogos Olímpicos.

Assim que entrarem em quadra, Djokovic e Alcaraz protagonizam a final com a maior diferença de idade entre os adversários na história do tênis olímpico. Novak, com 37 anos, se torna o atleta mais velho a chegar na final. Carlos, com 21, se torna o mais novo na história da maior competição esportiva do mundo.

Esta provavelmente será a última oportunidade de Novak Djokovic de alcançar o maior sonho restante para carreira: a medalha de ouro olímpica. Afinal, seu melhor resultado aconteceu em 2008, quando ficou com o bronze em Pequim. Atual segundo colocado no ranking mundial e maior vencedor da história do esporte com 24 grand slams, o sérvio derrotou Matthew Ebden, Rafael Nadal, Dominik Koepler, Stefanos Tsitsipas e Lorenzo Mussetti para garantir a vaga na final.

Nova sensação do tênis mundial, o espanhol Carlos Alcaraz vem dominando o cenário profissional e já conquistou quatro títulos de grand slam, incluindo Wimbledon e curiosamente Roland Garros nesta temporada. Para alcançar sua primeira final olímpica na carreira, o tenista superou Hady Habib, Tallon Griekspoor, Roman Safiullin, Tommy Paul e Felix Auger-Aliassime.