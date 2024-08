Atleta dos EUA se recusa a dividir ouro, perde desempate e acaba com prata nas Olimpíadas

Shelby McEwen, dos Estados Unidos, lamenta resultado do salto em altura (Foto: Ben STANSALL / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 19:18 • Paris (FRA)

Assim como em Tóquio 2020, a final do salto em altura masculino gerou grande momento nas Olimpíadas de Paris. Hamish Kerr, da Nova Zelândia, e Shelby McEwen, dos Estados Unidos, estavam empatados após não superarem a altura de 2m38 e tiveram a opção de dividir a medalha de ouro. No entanto, o americano recusou a proposta, e o neozelandês se sagrou campeão após desempate.

Os dois atletas haviam superado a altura de 2m36 com o mesmo número de tentativas e, ao não conseguirem o salto à 2m38, o empate foi oferecido. Como McEwen não quis dividir a primeira colocação, a prova partiu para o desempate em 2m34. Kerr foi o primeiro a conseguir bater a marca, ficando exclusivamente com o ouro, enquanto o americano se contentou com a prata.

O episódio lembrou a decisão do salto em altura dos Jogos de Tóquio, quando o italiano Gianmarco Tamberi e o catari Mutaz Essa Barshim - que ficou com o bronze em Paris - terminaram o evento empatados e decidiram dividir a medalha de ouro. Desta vez, no entanto, a primeira colocação compartilhada não aconteceu.

