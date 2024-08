Olimpíadas: Saiba como foi o último confronto entre Medina e Jack Robinson em Teahupoo

Gabriel Medina está na semifinal do surfe olímpico em Paris (Foto: Ben Thouard / POOL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 10:42 • Rio de Janeiro

No surfe, Gabriel Medina segue sendo uma esperança de ouro para o Brasil nas Olimpíadas. O brasileiro garantiu a classificação para a semifinal da competição após vencer o compatriota João Chianca, o Chumbinho, nas quartas de final. Na próxima fase, o brasileiro terá a difícil missão de vencer o australiano Jack Robinson.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Os surfistas se enfrentaram em Teahupoo, no Taiti, na Polinésia Francesa, local da competição olímpicas, em apenas uma oportunidade. O confronto aconteceu na edição de 2023 da etapa do circuito mundial. Na ocasião, o australiano conseguiu vencer Medina.

Para a disputa, o brasileiro adotou a estratégia de pegar ondas de forma rápida na frente do adversário e chegou a surfar cinco ondas na bateria. Por outro lado, o Jack Robinson manteve a calma e foi mais seleto nas escolhas e surfou apenas duas ondas.

Com dois 7.83, o autraliano ficou com 15.66 no somatório final. Por outro lado, Medina somou um 8.17 com 6.83 e ficou com 15.00.

Os dois surfistas voltam a se enfrentar em Teahupoo na semifinal das Olímpiadas de Paris. O brasileiro busca ter um resultado diferente do último confronto. A bateria decisiva está marcada para acontecer neste sábado, às 14h36 (de Brasília), no Taiti, na Polinésia Francesa.