Olimpíadas: Alcaraz atropela e vai disputar o ouro nos Jogos de Paris

Carlos Alcaraz é o atleta mais jovem a chegar na final do tênis masculino em Olimpíadas (Foto: Miguel Medina / AFP)







Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 02/08/2024 - 10:38 • Paris (FRA)

Em sua primeira edição de Olimpíadas, Carlos Alcaraz se classificou para a decisão e irá disputar a medalha de ouro nos Jogos de Paris. Com a vitória sobre o canadense Felix Aliassime nesta sexta-feira (3), ele se tornou o homem mais jovem numa final olímpica no tênis.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

O espanhol derrotou Felix Aliassime, 19º colocado, por 2 sets a 0 com um duplo 6/1. A partida disputada na quadra central Philippe Chatrier, em Roland Garros, teve 1h15min de duração. Apesar do dia de bastante sol na capital francesa, o confronto contou com grande público.

Alcaraz venceu o tira-teima entre os dois, agora tendo 4 a 3 no confronto direto. Ele emplacou sua 12ª vitória seguida no circuito, já que vem do título de Wimbledon e vai brigar pela medalha de ouro no domingo (4). O espanhol agora espera o vencedor do confronto entre o sérvio Novak Djokovic, número dois do mundo, ou o italiano Lorenzo Musetti, 16º.

Carlos Alcaraz está na final das Olimpíadas de Paris (Foto: Miguel Medina / AFP)

Nesta temporada, Alcaraz e Djokovic fizeram a final de Wimbledon onde o espanhol atropelou. Além disso, o espanhol faturou este ano também o título do Aberto da França.

Na partida desta sexta, o tenista de Múrcia dominou as ações no saque e no fundo, marcou 6/1 com três quebras de serviço e rapidamente colocou 4 a 1 no segundo set. Ele ampliou a vantagem após game pegado e liquidou a fatura com facilidade com erro no backhand de Aliassime.

Aliassime jogará valendo a medalha de bronze neste sábado contra o perdedor de Djokovic e Musetti.