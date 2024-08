Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb, veja palpites da redação do Lance!

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/08/2024 - 17:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois de muita espera, serão realizadas as finais do surfe nas Olimpíadas. A modalidade foi adiada por dias, devido ao mau tempo, mas foi confirmada pela organização dos Jogos nesta segunda-feira (5). Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb disputarão as semifinais em busca de ma vaga na decisão e a redação do Lance! deu seus palpites sobre os favoritos.

Gabriel Medina tem uma longa relação de sucesso na praia de Teahupo'o, no Taiti. Afinal, dois de seus campeonatos mundiais foram conquistados no local, em 2014 e 2018, além de quatro vice-campeonatos em 2015, 2017, 2019 e 2023. Sua épica série contra Kelly Slater também ocorreu no local em 2015, considerada uma das baterias mais épicas do circuito mundial nos últimos anos.

Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb são os dois representantes do Brasil no surfe nas Olimpíadas de Paris (Foto: AFP)

Por outro lado, Tati Weston-Webb vem de uma grande campanha nos Jogos. A brasileira eliminou a norte-americana Caitlin Simmers, líder do ranking do circuito mundial, na fase anterior da competição. Na segunda edição de Olimpíadas de ambos surfistas, há expetativa de que eles consigam conquistar a medalha olímpica inédita.