França conta com astros da NBA para enfrentar o Dream Team; conheça os destaques

Seleção francesa de basquete em ação nas Olimpíadas (Foto: Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 09:00 • Paris (FRA)

A grande final olímpica no basquete entre França e Estados Unidos vai acontecer neste sábado (10), às 16h30 (de Brasília). Os donos da casa querem surpreender o Dream Team americano e contam com excelentes jogadores para isso. Com craques da NBA e do basquete europeu no elenco, os franceses querem buscar a medalha de ouro inédita.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Para tentar frear LeBron James, Stephen Curry e companhia, a França precisa de uma atuação perfeita. No plantel francês, quatro atletas atuam na NBA e conhecem bem os astros da maior liga de basquete do mundo. No entanto, os jogadores do "estilo FIBA" podem surpreender.

➡️ Dream Team ganha fácil? Veja os palpites da redação do Lance! para a final do basquete contra a França

Dos quatros francês que atuam na NBA, dois são considerados estrelas: Victor Wembanyama e Rudy Gobert. Ambos são conhecidos por serem exímios defensores, inclusive brigaram pelo prêmio de Defensor do Ano da liga americana na última temporada, e são as grandes esperanças para anular as estrelas dos Estados Unidos. Além de defender, Wemby ataca muito bem, ultilizando sua envergadura para ser dominante no garrafão. Gobert, por suavez, já foi quatro vezes considerado o melhor atleta de defesa da NBA, inclusive em 2024.

Victor Wembanyama e Rudy Gobert (Foto: Aris MESSINIS / AFP)

➡️ Brasil ganha três medalhas nas Olimpíadas: veja como foi a reação da redação do Lance!

Os outros dois não têm muito destaque na liga, apesar de uma carreira sólida: Bilal Coulibaly e Nicolas Batum, que até teve certo protagonismo na NBA algumas temporadas atrás. Os jogadores são reservas de seus times, mas conhecem muito bem os estilos dos jogadores do Dream Team.

Todos os outros jogadores da França atuam fora da NBA, mas três deles estão se destacando especialmente nesta Olimpíada: Guerschon Yabusele, Isaia Cordinier e Evan Fournier. Os três jogadores estão com média de pontos alta e podem surpreender os estadunidenses. O último deles até estava na liga americana na temporada passada, mas agora está sem contrato e tem futuro indefinido. O retorno à Europa é uma possibilidade.