Brasil ganha três medalhas nas Olimpíadas: veja como foi a reação da redação do Lance!

09/08/2024

O Brasil teve um dia de muitas emoções nas Olimpíadas de Paris 2024. Os atletas brasileiros conquistaram três medalhas. Primeiro, Isaquias Queiroz foi prata na canoagem C1 1000m. Depois, Alison dos Santos, o Piu, foi bronze nos 400m com barreiras do atletismo. E, para fechar com chave de ouro, Duda e Ana Patrícia subiram ao lugar mais alto do pódio no vôlei de praia. Assista às reações da redação do Lance! no vídeo acima.