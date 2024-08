França brilha em casa nas Olimpíadas e tem possíveis melhores do mundo como legado

Marchand e Wembanyama são referências do presente e futuro do esporte francês (Fotos: AFP)







Escrito por Pedro Werneck • Publicada em 11/08/2024 - 16:47 • Paris (FRA)

A França se afirmou como uma das grandes potências do esporte nas Olimpíadas de Paris. É comum que o país-sede dos Jogos tenha bom desempenho em casa - até por garantir atletas em todas as modalidades -, mas o salto do país europeu foi especial. Em Tóquio, foram 33 medalhas. Em Paris, 62, quase o dobro.

O número de pódios em 2024 só fica atrás do desempenho de 1900, com 102 medalhas e a liderança do quadro, quando os Jogos também foram disputados em Paris. No entanto, o evento era completamente diferente naquele tempo, com apenas dez países participantes. Em 1924, a capital francesa também sediou as Olimpíadas e o país brilhou novamente, com a terceira colocação geral.

A França investiu fortemente em estrutura esportiva para os Jogos Olímpicos de 2024. Ainda em 2021, o presidente Emmanuel Macron anunciou um aporte de € 200 milhões (cerca de R$1,2 bilhão) como parte de um plano para alavancar o esporte no país, não só a nível profissional.

- O objetivo não é apenas ganhar medalhas, mas colocar o esporte no coração da nação francesa. Encorajar o esporte vai permitir que a França não seja forte apenas nas Olimpíadas, mas depois - afirmou.

O "legado olímpico" nos países-sede quase sempre é prometido. Ao longo da história, tivemos exemplos positivos e negativos. O futuro ainda é incerto, mas o resultado imediato foi colhido pelos franceses, que terminaram as Olimpíadas atrás apenas de Estados Unidos, China, Japão e Austrália.

A França se destacou nos esportes coletivos, alcançado as duas finais do basquete (e perdendo ambas para os Estados Unidos). O país ainda foi campeão no vôlei masculino e vice-campeão no futebol masculino. Um dos melhores jogadores de futebol do planeta, que pode vir a dominar a modalidade nos próximos anos, é Kylian Mbappé, de 25 anos. No basquete, o talento de Victor Wembanyama assusta os americanos na NBA. O gigante de 2,24m tem apenas 20 anos, com condições e expectativas de brigar pelo posto de melhor do mundo por muito tempo.

Kylian Mbappé será jogador do Real Madrid nesta temporada (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Nos esportes individuais, a França também tem referências. O lendário judoca Teddy Riner, símbolo do esporte olímpico francês, fez a provável "última dança" dele em Olimpíadas, mas o país já tem novo fenômeno. Aos 22 anos, o nadador Leon Marchand estreou nos Jogos com cinco medalhas: quatro de ouro e uma de bronze. O jovem foi o atleta com mais ouros nesta edição do evento e superou recordes de Michael Phelps nos 200m medley e 400m medley.

A França contou com apoio da torcida para fazer grande campanha em 2024, mas promete chegar forte também às edições futuras dos Jogos Olímpicos. Nada indica que os atletas franceses deixarão de ser referências em algumas das modalidades mais populares do mundo.