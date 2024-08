Aos 35 anos, Teddy Riner vence mais um ouro e amplia história brilhante nas Olimpíadas

Teddy Riner comemora a conquista de mais um ouro olímpico em Paris (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 13:39 • Rio de Janeiro

O francês Teddy Riner colocou mais um episódio histórico na carreira olímpica ao conquistar a terceira medalha de ouro nas Olímpiadas. O feito aconteceu nesta sexta-feira, quando o judoca venceu o sul-coreano Kim Minjong, atual número 1 do mundo no judô, na categoria +100kg, em Paris.

No caminho para o título, o francês se mostrou dominante em todos os confrontos e não sofreu golpes dos adversários. A trajetória começou nas oitavas de final, com Riner aplicando um ippon em Magomedomar Magomedomarov, dos Emirados Árabes, no golden score, para avançar.

Nas quarta de final, Guram Tushishvili não aceitou a derrota para o francês e chegou a confrontá-lo no tatame olímpico. Após a polêmica, o campeão olímpico seguiu a caminhada e derrotou o Temur Rakhimov, do Tajiquistão, na semifinal.

Na decisão, a luta ia se encaminhando para o golden score, porém o francês encontrou um golpe nos segundo finais do confronto contra Kim Minjong. Sem conseguir se defender, o sul-coreano caiu com as costas no tatame, e com o ippon, Teddy Riner conquistou o teceiro ouro da carreira olímpica.

Anteriormente o judoca ficou no lugar mais alto do pódio no individual do judô, na categoria +100kg, nas edições dos Jogos em Londres (2012) e Rio de Janeiro (2016). Além dos ouros, o francês também conquistou a bronze em Pequim (2008) e Tóquio (2020).