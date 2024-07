Fim da linha? O que acontecerá com Marta após expulsão nos Jogos Olímpicos

Marta foi expulsa no final do primeiro tempo da derrota contra a Espanha. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 17:01 • Paris (FRA)

Lenda da Seleção Brasileira e do futebol feminino, Marta protagonizou uma cena atípica na carreira durante a derrota diante da Espanha, pela terceira rodada da fase de grupos nas Olimpíadas. Na reta final do primeiro tempo, com o 0 a 0 no placar, a camisa dez brasileira acertou uma entrada dura na lateral e capitã da Fúria, Olga Carmona.

Expulsa de forma direta pela primeira vez na carreira, Marta saiu do gramado aos prantos. Mas, o que acontecerá com a jogadora a partir de agora?

O que acontecerá com Marta?

O Brasil está garantido nas quartas de final do Futebol Feminino nos Jogos de Paris, porém, não contará com Marta no próximo desafio, diante de França ou Colômbia, que duelam pela primeira colocação no Grupo A. Porém, a ausência pode ser ainda mais profunda: além da suspensão automática, a camisa dez pode enfrentar um gancho pela gravidade da falta cometida.

Caso no gancho conste mais uma partida, Marta só estará disponível para entrar em campo em uma possível final olímpica.

Momento da expulsão de Marta no confronto entre Brasil e Espanha. (Photo by Philippe LOPEZ / AFP)

A craque revelou recentemente que os Jogos de Paris serão os últimos da carreira e indicou que pode se aposentar da Seleção Brasileira após a disputa.