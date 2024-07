EUA x Sérvia nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir ao jogo de basquete

Stephen Curry lidera Estados Unidos em vitória contra Sérvia em amistoso preparatória para as Olímpiadas (Photo by Giuseppe CACACE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com o time recheado de estrelas da NBA, os Estados Unidos estçao prestes a estrear nas Olímpiadas de Paris-2024. Para o primeiro confronto, o Dream Team irá enfrentar a Sérvia, do astro Nikola Jokic, do Denver Nuggets. A partida acontece neste domingo (28), às 12h15 (de Brasília), no Estádio Pierre Mauroy, em Lille.

O time norte-americano chega como favorito para o confronto. Vale lembrar, que as equipes se enfrentaram no último 17 de julho, na Etihad Arena, em Abu Dhabi. Na ocasião, os Estados Unidos conseguiram neutralizar o time sérvio e venceram a partida por 105 a 79.

Apesar do domínio estadunidense na partida amistosa, as expectativas são de um grande jogo para a estreia dos Jogos Olímpicos. A equipe sérvia é a atual vice-campeã da Copa do Mundo de Basquete, onde perdeu a final para a seleção da Alemanha, em 2023.

✅ FICHA TÉCNICA

🏀 Modalidade: Basquete

🗓️ Data: domingo, 28 de julho de 2024

🕖 Horário: 12h15

📍 Local: Estádio Pierre Mauroy, em Lille (França)

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV e CazéTV

Em Paris-2024 os Estados Unidos defendem o ouro das Olímpiadas de Tóquio-2020. Na última edição dos jogos, Kevin Durant liderou os norte-americanos na final contra a França, anfitriã desta edição, para conquistar a vitória por 87 a 82. Desta vez, o ala-pivô conta com a ajuda de outros grandes nomes do basquete mundial, como Sthephen Curry, que irá realizar a primeira participação nos Jogos.