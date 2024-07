Astro pop é autor do hit 'Young Wild & Free' (Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 11:20 • Rio de Janeiro

O rapper americano Snoop Dogg, conhecido pelo hit 'Young Wild & Free' surpreendeu com uma aparição inusitada nos Jogos Olímpicos de Paris. Com seu carisma e bom-humor tradicional, o astro pop distribuiu sorrisos enquanto participava do revezamento da tocha olímpica, na manhã desta sexta-feira (26) em Saint-Denis.

➡️Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Paris: veja tudo que você precisa saber

Apesar de Snoop Dogg ter participado de uma etapa do revezamento, muito provavelmente o cantor sequer fará parte da cerimônia oficial, que tem início marcado para as 14h30. Ainda não foi divulgado quem será o responsável por acender a pira olímpica de Paris, que estará localizada entre o Museu do Louvre e a Praça da Concórdia.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real