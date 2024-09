Dupla de ouro olímpico, Duda e Ana Patrícia confirmam futuro juntas no vôlei de praia

Foto: Divulgação/ Instagram @patisramos







Copiar Link

Escrito por Gabriela Guedes da Silva , supervisionado por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 08:00 • São Paulo (SP)

A dupla Duda e Ana Patrícia foi responsável por levar o Brasil com vôlei de praia feminino ao lugar mais alto do pódio após 28 anos. As brasileiras faturaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e colocaram o país no ranking como o segundo maior campeão na modalidade. Pati e Duda tiveram a oportunidade de palestrar, nesta quinta-feira (26), no evento da COB EXPO 2024, em São Paulo, sobre a trajetória até a conquista ouro olímpico. As atletas compararam os sentimentos de conexão que uma tem pela outra com um 'casamento' e revelaram o desejo de encerrarem a carreira juntas.

➡️Duda e Ana Patrícia revelam emoção de reeditar dupla e conquistar ouro nas Olimpíadas

- Eu amo ter conhecido a essência da Ana Patrícia. É como se fosse um casamento, eu não quero me separar. Quero ficar ao lado dela porque estamos fazendo uma história linda, e conquistar tudo ao lado dela é impressionante. Espero terminar minha carreira ao lado da Pati- declarou Duda

Entretanto, não é a primeira vez que as duas se encontram no esporte. Duda e Ana Patrícia tiveram uma oportunidade pontual de formarem a dupla. As atletas tiveram a primeira grande conquista, em 2014, nos Jogos Olímpicos da Juventude, na China e foram campeãs na edição. Depois disso, se reencontraram em Tóquio 2020, mas dessa vez com duplas distintas.

O verdadeiro reencontro veio em 2022, e dessa vez para atuarem juntas. Desde então, acumularam muitos títulos, entre eles está ouro no Campeonato Mundial 2022, prata no Mundial 2023 e ouro no Pan-Americano 2023, 15 passagens em pódios no circuito mundial de vôlei de praia até chegarmos em 2024 com o ouro em Paris

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Duda e Pati tem uma conexão absurda nas quadras e mais ainda fora delas. As atletas reafirmaram a conexão na amizade e revelaram a relação de apoio e preocupação que tem uma com a outra.

- A gente se conecta muito dentro e fora de quadra. Nós somos muito amigas de verdade, não é (uma relação) de só uns meses. Estamos juntas na vitória, na derrota e na parceria - afirmou Duda

- Nunca houve cobrança entre a gente. Nós vemos o dia a dia uma da outra. Se ela não está conseguindo fazer alguma coisa, possivelmente, tem um motivo. A gente se ajuda muito. Ás vezes, eu estou acelerada demais, e a Duda tem muito essa postura de "olha, Pati, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo". Acho que o nosso ponto forte é entender que tem dias que eu vou estar bem, e ela não, e vice-versa. Isso é o jogo. Nosso papel é se ajudar, senão não funciona - concluiu Ana Patrícia

Por fim, as atletas estão prestes a iniciar a preparação para a sequência do Circuito Mundial de vôlei de praia. A próxima fase será em João Pessoa, entre os dias 17 e 20 de outubro.

- A gente volta a treinar no dia 30 de setembro, e vamos pensar no próximo ano em um novo ciclo. Mas é importante também descansar a nossa cabeça e viver esse momento tão glorioso. Vamos pensar em Los Angeles, mas ainda está longe, vamos aproveitar o ouro mais um pouquinho - finalizou Duda.