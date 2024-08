Duda e Ana Patrícia revelam emoção de reeditar dupla e conquistar ouro nas Olimpíadas

Duda e Ana Patrícia comemoram o ouro nas Olimpíadas de Paris (Foto: Carl de Souza / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 16:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Duda e Ana Patrícia são a prova de que o destino pode reservar algo especial para cada um de nós. De campeãs olímpicas nas Olimpíadas da Juventude em 2014 ao lugar mais alto no pódio dos Jogos de Paris, as atletas marcaram seus nomes na história do esporte brasileiro. As duas falaram sobre a emoção desse reencontro, na sexta-feira (23).

- A gente sempre se gostou muito. Mesmo não jogando juntas, sempre tivemos uma relação de amizade e respeito muito bacana, então posso dizer que essa parte foi muito fácil. O desafio que tínhamos era encaixar o nosso novo jogo. Mas a gente se respeitar e se gostar fora das quadras ajudou muito nesse processo - disse Ana Patrícia.

A dupla brasileira era apontada como franca favorita ao pódio na capital francesa. Mas isso não significa que o caminho de Duda e Ana Patrícia foi simples. Sob o olhar da Torre Eiffel, as atletas superaram todas as adversárias possíveis. Com os recursos infinitos de Ana Patrícia e toda elegância de Duda, elas foram trilhando o caminho passo por passo, sem desmerecer as adversárias.

- Não foi fácil. Todo mundo já falava que a medalha já era nossa, mas não é bem assim. Nós somos uma dupla que não liga para números, porque a gente sabe que do outro lado da quadra tem uma dupla que também quer ganhar. Nós sabíamos da pressão, por tudo o que conquistamos no ciclo, mas fomos com a cabeça muito tranquila. Nosso objetivo era dar o nosso melhor, nos divertir e acabou que deu certo - explicou Duda.

Duda e Ana Patrícia venceram a dupla canadense nas finais da Olimpíadas de Paris (Foto: Carl de Souza / AFP)

Agora no olimpo do esporte, Duda e Ana Patrícia tem a dura missão de defender os postos de campeãs olímpicas e melhor dupla do mundo. Com o fim dos Jogos de Paris, a atenção se volta para Los Angeles 2028. Mas a verdade é que as duas já provaram que, quando o assunto é pressão, elas conseguem lidar da melhor maneira.