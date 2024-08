Destaque nas Olimpíadas, Hugo Calderano tem cubo mágico, música e outros esportes como hobbies

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 13:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dono de marca histórica do esporte brasileiro nas Olimpíadas de Paris, Hugo Calderano não é apenas um mesatenista. Em entrevista ao Lance!, em outubro do ano passado, o atleta revelou que gosta de se aventurar em outras modalidades, além de ter como hobbies a música e o "cubo mágico". Ele é o primeiro brasileiro a chegar às semifinais do tênis de mesa nos Jogos Olímpicos.

Calderano revelou que pratica basquete, vôlei e tênis, mas afirma que curte "a maioria dos esportes que tem bola", além da natação. O mesatenista afirmou ainda que assiste diversas modalidades e que "tudo é esporte" para o gosto dele.

Hugo Calderano celebra vitória sobre o sul-coreano Jang Woojin nas quartas de final das Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: JUNG Yeon-je / AFP)

Além da prática esportiva, Hugo é um craque do "cubo mágico". O atleta diz que aprendeu a montar o brinquedo com seu pai e foi aprimorando a técnica, até chegar em seu recorde de cinco segundos. O mesatenista ainda tem como hobbie a música, e toca violão e ukulele.

O corte em que Hugo Calderano revela suas atividades preferidas faz parte do quarto episódio do quadro Heróis Olímpicos, no qual o Lance! entrevistou alguns dos principais atletas do Brasil deste ciclo olímpico. Você pode conferir ao papo completo com o mesatenista logo abaixo.