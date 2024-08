Olimpíadas: Brasil tem as quatro duplas classificadas no vôlei de praia

Carol e Bárbara se classificam para as oitavas de final no vôlei de praia (Foto: Thomas SAMSON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 11:13 • Rio de Janeiro

O Brasil aumentou as chances de ganhar uma medalha no vôlei de praia nas Olimpíadas após ter as quatro duplas da modalidade classificadas para as oitavas de final. No feminino, Ana Patrícia/Duda e Bárbara/Carol tiveram 100% de aproveitamento na fase de grupos e se classificaram como líderes. Por outro lado, no masculino, Evandro/Arthur manteram o nível de excelência, enquanto André/George se classificou como um dos melhores terceiros colocados.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

Na chave masculina, os brasileiros já sabem qual será o próximo confronto. Evandro/Arthur enfrentam os holandeses Steven van de Velden e Immers, que foram segundo lugar do Grupo B. Já André/George enfrentam os alemães Ehlers e Wicler, classificados na liderança do Grupo C.

As duplas femininas do brasil ainda esperam resultados da última rodada da fase de grupos para saber o próximo confronto. Em ambas as chaves a data e o horário das partidas de oitavas de final ainda não foram definidas.

As expectativas são de que o Brasil tenha participantes na reta final da competição. Os confrontos que vão decidir medalhas na modalidade estão marcados para o dia 9 e 10 de agosto.