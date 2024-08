Cristiane critica atitude de titular do Brasil contra os EUA: ‘Não pode’

Cristiane é uma das maiores atletas da história da Seleção Brasileira feminina (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 14:35 • Paris (FRA)

A derrota do Brasil para os Estados Unidos na final das Olimpíadas não passou isenta de críticas. A ex-camisa nove da Seleção, Cristiane criticou a atitude de Tarciane, titular do time do Brasil. A partida terminou em 1 a 0 para as norte-americanas, com gol de Swanson.

- A gente não pode parar na jogada. Mesmo se sair, ou se a juíza não deu, a bandeira não viu, a gente tem que dar continuidade, né? A gente não pode simplesmente parar, não reclamar depois, mas dar continuidade porque simplesmente acabou direto no lance de perigo - disse Cristiane.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 0 x 1 ESTADOS UNIDOS

FINAL - JOGOS OLÍMPICOS 2024

🗓️ Data e horário: sábado, 10 de agosto de 2024, às 12h (horário de Brasília);

📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA);

🟨 Árbitra: Tess Olofsson (SUE);

🚩 Assistentes: Almira Spahic (SUE) e Francesca Di Monte (ITA);

4️⃣ Quarto árbitro: Rebecca Welch (MTN);

🖥️ VAR: Ivan Bebek (CRO), Del Cerro Grande (ESP) e Jérôme Brisard (FRA)

⚽ ESCALAÇÕES:

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Lorena, Thaís, Lauren e Tarciane; Adriana, Vitória Yaya, Duda Sampaio e Yasmim; Gabi Portilho, Jhennifer e Ludmila.

ESTADOS UNIDOS (Técnico: Emma Hayes)

Alyssa Naeher; Emily Fox, Naomi Girma, Tierna Davidson e Crystal Dunn; Lindsey Horan, Sam Coffey e Trinity Rodman; Rose Lavelle, Mallory Swamson e Sophia Smith.