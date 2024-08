EUA foram eliminados pela campeã Holanda (Foto: Luis ROBAYO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 19:22 • Paris (FRA)

Uma das modalidades mais jovens das Olimpíadas, o basquete 3x3 chegou ao fim com supresas, sobretudo pelo desempenho dos Estados Unidos. O torneio masculino teve a Holanda como campeã, após vitória sobre a França, dona da casa, com arremesso no estouro do cronômetro que calou a quadra em Paris; veja o lance em vídeo abaixo.

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no Whatsapp e veja as notícias em tempo real

Assim, os Países Baixos conquistaram ouro inédito nos Jogos, seguidos pelos franceses com a prata e Lituânia com o bronze. O basquete 3x3 foi incluído no programa olímpico em Tóquio 2020, quando a Letônia ficou com o primeiro lugar.

A equipe dos EUA deixou a competição ainda na fase de grupos, após uma derrota elástica contra a campeã Holanda, pelo placar de 21x6. Os americanos deixaram a competição com apenas duas vitórias em sete jogos.

Na disputa feminina, os Estados Unidos também não confirmaram o favoritismo e foram derrotados na semfinal pela Espanha. Contudo, conseguiram pelo menos a medalha de bronze do basquete 3x3 ao derrotar o Canadá na decisão do terceiro lugar.

➡️ Brasil sucumbe ao Dream Team dos EUA, que aplica maior vitória das Olimpíadas de Paris