Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 18:53 • Rio de Janeiro

Neste domingo (04), a equipe de basquete 3x3 dos Estados Unidos deixou a competição ainda na fase de grupos, após uma derrota elástica contra a Holanda, pelo placar de 21x6.

Com uma campanha muito abaixo do esperado quando se trata do país com o reconhecido 'melhor basquete do mundo', a equipe dos Estados Unidos deixa a competição com apenas duas vitórias em sete jogos.

Na modalidade do basquete 3x3, todas as equipes se enfrentam, e os dois primeiros colocados avançam direto para as semifinais. As equipes que ficaram entre terceiro e sexto colocado, disputam as outras duas vagas remanescentes.