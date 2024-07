COB se pronuncia sobre caso envolvendo nadadora brasileira expulsa das Olimpíadas

Ana Carolina Vieira integrava a equipe brasileira de natação nas Olimpíadas (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 12:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) emitiu, na manhã desta terça-feira (30), um comunicado sobre o caso envolvendo a nadadora Ana Carolina Vieira. No pronunciamento, o COB desmentiu as alegações feitas pela brasileira. Anteriormente, a entidade já havia expulsado a atleta das Olimpíadas de Paris, por indisciplina.

Após o desligamento da delegação brasileira de ginástica, Ana Carolina foi às redes sociais dar a sua versão do caso. De acordo com a nadadora, ela não teve "má conduta" alguma e ainda alegou ter feito uma denúncia de assédio por parte da equipe brasileira de natação. Veja vídeo abaixo:

Sobre a denúncia de assédio, o COB afirmou que não irá se pronunciar neste momento, uma vez que não possui relação sobre o que aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, o Comitê citou que não há nenhuma denúncia pendente relacionadas à atletas ou comissão técnica vinculados a confederação de natação (CBDA).

Ana Carolina Vieira foi expulsa das Olimpíadas de Paris (Foto: Reprodução)

Confira o comunicado do COB na íntegra:

Durante o desligamento da nadadora Ana Carolina Vieira da delegação, a atuação do Comitê Olímpico do Brasil (COB) foi pautada, como de costume, pelo respeito, atenção e cuidado à atleta em razão do momento delicado pelo que ela passava.

Ao longo de todo o processo, Ana Carolina Vieira esteve acompanhada da Oficial de Salvaguarda e líder do Esporte Seguro da Missão brasileira em Paris, que lhe prestou apoio. A atleta falou com a mãe, com o psicólogo da delegação, arrumou suas malas e teve acesso irrestrito a alimentação e hidratação antes de se dirigir ao aeroporto.

Eventuais fatos que tenham sido objeto de denúncia por parte da atleta por meio dos canais de atendimento e apoio do COB não têm qualquer relação com o ocorrido nos Jogos Olímpicos de Paris. Portanto, não serão objeto de comentários por parte do Comitê Olímpico do Brasil, principalmente porque tais denúncias são sigilosas e dependem de averiguação da área de Compliance, que age com total autonomia em relação ao executivo do COB.

É possível informar, contudo, que não existem denúncias pendentes referentes a atletas ou membros do corpo técnico da natação vinculados à CBDA.

O COB reitera que o respeito entre todas as pessoas que atuam em suas Missões é um valor fundamental e norteador das nossas ações. Além disso, o COB acredita que o acolhimento e cuidado com todas as pessoas que integram a Missão, independentemente dos atos praticados e das sanções aplicadas, deve sempre ser assegurado.