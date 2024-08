Adversários de peso! Entenda a difícil missão de Alison dos Santos nas Olimpíadas

Alison dos Santos, o Piu (Foto: Heiko Junge/AFP)







06/08/2024

Um dos principais candidatos a medalha para o Brasil no restante das Olimpíadas de Paris, o brasileiro Alison dos Santos, também conhecido pela alcunha de 'Piu' , é um dos principais atletas da prova de 400 metros com barreiras no mundo. Mas embora a empolgação seja grande com o brasileiro, a concorrência pela medalha de ouro é muito forte.

Atual campeão olímpico na prova, o norueguês Karsten Warholm é considerado como grande favorito ao ouro nas pistas de Paris. Dono do recorde mundial, o velocista de 28 anos é tricampeão mundial na prova e aparece oito vezes na lista de 17 melhores tempos da história da prova de 400 metros com barreiras.

Em maio deste ano, no entanto, 'Piu' entregou uma grande surpresa e venceu o adversário em seu próprio país na etapa de Oslo na Diamond League, registrando o melhor tempo da prova no ano de 2024.

Outro grande nome cotado para disputar o ouro é o americano Rai Benjamin, que foi o medalhista de prata na prova nas Olimpíadas de Tóquio, mas levou o ouro no revezamento de 4x400 com barreiras na competição. O bicampeão mundial é dono do segundo melhor tempo da história e também chega como grande favorito ao pódio.

Com todos classificados para as semifinais da prova, os trio de estrelas volta às pistas na próxima quarta-feira (07) para garantir uma vaga na final. Quem também está na disputa por uma vaga é o brasileiro Matheus Lima, que registrou o segundo melhor tempo da bateria 5.