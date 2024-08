Polícia Federal brasileira está em Paris para ajudar na segurança das Olimpíadas; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/08/2024 - 01:37 • Paris (FRA)

Enviada especial do Lance! em Paris, a repórter Belle Costa conversou com um policial brasileiro que está na cidade à trabalho. Segundo o oficial, a Polícia Federal do Brasil fez um acordo com o governo francês para ajudar na segurança das Olimpíadas. O agente falou sobre um dos grandes problemas recentes nas grandes metrópoles europeias: os pickpockets. Confira no vídeo acima:

