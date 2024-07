Olimpíadas: Rafael Nadal passa sufoco, vence e irá enfrentar Djokovic

Rafael Nadal durante jogo nas Olimpíadas de Paris (Foto: Miguel Medina / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/07/2024 - 14:59 • Paris (FRA)

Pelas Olimpíadas, o tenista Rafael Nadal, 161º da ATP, passou um sufoco diante do húngaro Marton Fucsovics, 83º, mas superou o susto de lesão na perna, sentida durante semana prévia, e venceu o adversário. Com a vitória, o espanhol agora tem um encontro marcado com Novak Djokovic nos Jogos Olímpicos de Paris.

Em partida com 2h30 de duração, Nadal fechou o placar em 6/1, 4/6 e 6/4 na lotada quadra central Philippe Chatrier.

Nadal, dono de 14 títulos de Roland Garros, iniciou a partida com muita solidez, abriu 3/0 com quebra no segundo game colocando o húngaro para lutar mais pelos pontos. Consistente em seus games de saque, o espanhol pressionou muito alongando os pontos para conquistar nova quebra no 6º game e administrou.

Na segunda etapa, Fucsovics foi pressionado, mas trabalhou buscando as paralelas movimentando Nadal e assim abriu 3/0 com quebra em erro do espanhol no 2º game e seguiu batalhando. Rafa resistiu e salvou dois breakpoints no 6º game, quebrou o húngaro sacando para o set, mas não confirmou na sequência e viu-se obrigado a jogar o set decisivo.

Nesse momento, o jogo seguiu com pontos longos e com os dois tenistas buscando angular os golpes. Com apoio da torcida e firme com forehand, Nadal chegou a quebra no quinto game e foi sustentando, aos trancos e barrancos, a vantagem até o triunfo por 6/4 no terceiro match-point com certo nervosismo no final com erro bobo no primeiro e dupla-falta no segundo match-point.

Em busca de seu segundo ouro olímpico, Rafael Nadal encara na segunda rodada o sérvio Novak Djokovic, que vem de atropelar o australiano Matthew Ebden em 6/1 6/0.

Rafael Nadal enfrentará Djokovic nas Olimpíadas de Paris (Foto: Miguel Medina / AFP)

Este será o 60º duelo do clássico 'Rafole'. No confronto direto, Djokovic venceu 30 encontros. Considerando apenas as partidas entre os dois em Roland Garros, Nadal venceu oito dos 10 duelos entre eles. Em Olimpíadas, Nadal venceu na semifinal de 2008 em Pequim, ano do Ouro de simples do espanhol. Djokovic tem um Bronze naquela edição e nunca mais conquistou medalhas.