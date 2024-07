LeBron James em ação no basquete (Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 10:00 • Paris (FRA)

Dream Team 2.0: os EUA voltam às quadras francesas no basquete masculino para enfrentar o Sudão do Sul nesta quarta-feira (31), às 16h (horário de Brasília), pela segunda rodada do grupo C das Olimpíadas. Na estreia, o super time bateu a Sérvia de Nikola Jokic por 110 a 84, e busca mais uma vitória para assegurar classificação tranquila ao mata-mata dos Jogos. Os africanos, por sua vez, venceram a seleção de Porto Rico por 90 a 79, e também estão tranquilos na batida pelo avanço. O jogo terá transmissão do SporTV, da CazéTV e do Globoplay.

✅ FICHA TÉCNICA

🚩 Estados Unidos x Sudão do Sul - 2ª rodada - Grupo C

🏀 Basquete Masculino - Olimpíadas



📆 Data e horário: quarta-feira, 31 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Pierre Mauroy, em Lille (FRA)

📺 Onde assistir: SporTV, CazéTV e Globoplay



🔵🔴⚪ TIME DOS EUA

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Anthony Davis, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo e Derrick White



⚫🔴🟢 TIME DO SUDÃO DO SUL

Carlik Jones, Jackson Makoi, Nuni Omot, Wenyen Gabriel, JT Thor, Majok Deng, Bul Kuol, Kuany Kuany, Marial Shayok, Peter Jok, Sunday Dech e Khaman Maluach