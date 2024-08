COI acata pedido, e Brasil realizará feito inédito no encerramento das Olimpíadas

Cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris ocorre neste domingo (Foto: Anne-Christine POUJOULAT/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 18:39 • Paris (FRA)

Medalhistas de ouro no vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda serão as porta-bandeiras do Brasil na Cerimônia de Encerramento das Olimpíadas de Paris, neste domingo (11), no Stade de France. Será a primeira vez na história do evento que duas mulheres levarão a bandeira brasileira.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) acatou um pedido do Comitê Olímpico do Brasil (COB) para que duas mulheres portassem o símbolo nacional. Com o ouro em Paris, Duda e Ana Patrícia quebraram um jejum de 28 anos sem uma dupla verde e amarela feminina no alto do pódio. Na abertura, Isaquias Queiroz e Rachel Kochhann levaram a bandeira.

- Duda e Ana Patrícia representaram com excelência os principais valores olímpicos e nos encheram de orgulho. Quebraram um jejum de ouros para o Brasil no vôlei de praia que perdurava por 28 anos, desde o histórico título de Jackie Silva e Sandra Pires em Atlanta 1996. O bandeira brasileira está em excelentes mãos - disse Paulo Wanderley, presidente do COB.