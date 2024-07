Abertura das Olimpíadas: quantas medalhas Isaquias Queiroz, porta-bandeira do Brasil, tem?

Isaquias Queiroz possui quatro medalhas olímpícas (Foto: William Lucas/COB @willlucass)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 14:50 • Paris (FRA)

O Brasil terá dois atletas como porta-bandeiras do país na cerimônia de abertura das Olimpíadas: a jogadora de rugby Raquel Kochhann e o canoísta Isaquias Queiroz. O brasileiro, inclusive, é um dos maiores campeões do país na história dos Jogos Olímpicos.

Em Paris, Isaquias Queiroz fará sua terceira participação em Olimpíadas - o atleta esteve presente na Rio 2016, Tóquio 2020 e agora em Paris 2024. Nas duas edições anteriores o brasileiro faturou quatro medalhas olímpicas. No Rio de Janeiro, Isaquias terminou a competição com duas pratas e um bronze. Já em Tóquio, o canoísta se despediu com um ouro.

Nas Olimpíadas de Paris, Isaquias é uma das maiores esperanças de medalha brasileira nos Jogos. O atleta tirou um ano sabático após a disputa de Tóquio para cuidar de seu filho recém-nascido. No entanto, a volta do canoísta foi em grande estilo com uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, em 2023.

Isaquias Queiroz será o porta-bandeira do Brasil na Abertura das Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação/COB)

Isaquias Queiroz e Raquel Kochhann se juntam a um seleto grupo de atletas que foram porta-bandeiras do Brasil em Olimpíadas. Na última edição, o capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, Bruninho, e a judoca Ketleyn Quadros, foram os escolhidos para a honraria.