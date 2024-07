Abertura das Olimpíadas: saiba quem é Raquel Kochhann, porta-bandeira da delegação brasileira

Raquel Kochhann será a porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris (Foto: Gaspar Nobrega/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 13:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Carregar a bandeira brasileira na Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos é uma honra que poucos podem ter. É um papel digno de líder. Digno de camisa 10. Por isso, Raquel Kochhann, que será a porta-bandeira do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ao lado de Isaquias Queiroz na edição de Paris, é perfeita para o trabalho.

Raquel Kochhann ganhou destaque nos campos pela sua força e resiliência, mesmos fatores que a destacaram por uma luta pessoal no último ano. A atleta foi diagnosticada com um câncer de mama e um tumor ósseo no peito em 2022, enquanto já se recuperava de uma ruptura no ligamento cruzado do joelho. Depois de inúmeras sessões de quimioterapia, a camisa 10 do Rugby feminino se recuperou totalmente e recebeu a liberação para competir nos Jogos Olímpicos em janeiro deste ano.

Camisa 10 e capitã da Seleção Brasileira Feminina de Rugby, a jogadora de 31 anos é a principal estrela do time brasileiro e foi escolhida a dedo para carregar a bandeira brasileira na cerimônia desta sexta-feira (26). E a escolha não é à toa, afinal, trata-se da primeira vez em que o número de mulheres na delegação brasileira é igual ao dos homens.

A história de Raquel no esporte, inclusive, é curiosa. Até porque ela não começou no rugby. A atleta iniciou sua trajetória profissional no futebol, atuando como zagueira. Em 2011, conheceu a modalidade e se apaixonando, decidindo se dedicar integralmente a uma nova etapa. Esta, inclusive, será sua terceira participação nas Olimpíadas, somando um 9° lugar em 2016 e um 11° lugar em 2020.