Em uma partida eletrizante, o Thunder venceu o primeiro jogo (Foto: Cooper Neill/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/04/2024 - 20:00 • Oklahoma (EUA)

O Oklahoma City Thunder recebe o New Orleans Pelicans no Paycom Center, em Oklahoma, nos Estados Unidos, para a realização do segundo jogo dos playoffs da NBA. A partida será às 22h (Horário de Brasília), com transmissão da Amazon Prime Video.

Em uma partida eletrizante, o Thunder venceu o primeiro jogo por 94 a 92, que foi realizado no domingo (21). O destaque do lado de Oklahoma foi Shai Gilgeous-Alexander, com 28 pontos, sendo cinco deles nos últimos minutos do jogo. Já no Pelicans, tivemos Brandon Ingram, com 12.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

(Foto: Cooper Neill/AFP)

Confira o horário, prováveis escalações e onde assistir à partida.

📅 Data: 24/04/2024

24/04/2024 ⏰ Horário: 22h (de Brasília)

22h (de Brasília) 🌎 Local: Paycom Center, Oklahoma

Paycom Center, Oklahoma 📺 Onde assistir: Amazon Prime Video

🏀 Prováveis escalações

⚡ Oklahoma City Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey, Lu Dort, Jalen Williams e Chet Holmgren

🚨 New Orleans Pelicans: CJ McCollum, Herb Jones, Trey Murphy, Brandon Ingram e Jonas Valanciunas

RESUMO DO PRIMEIRO CONFRONTO

Se os três primeiros jogos não tiveram tanta emoção, o último da noite teve de sobra. A partida foi apertada até o final, e os Pelicans chegaram a ter chance de passar à frente no estouro do cronômetro. Um dos três candidatos ao prêmio de MVP, Shai Gilgeous-Alexander foi o cestinha do confronto, com 28 pontos. O canadense também concorre ao prêmio de "Clutch do ano" e mostrou mais uma vez por quê neste domingo, sendo responsável pelas cestas decisivas no momento em que OKC via New Orleans tomar a dianteira do placar.