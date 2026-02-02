Conteúdo Especial

Quem é fã da NBA sabe bem o que aconteceu na madrugada entre os dias 1º e 2 de fevereiro de 2025. Alguns, inclusive, lembram o que faziam quando o jornalista Shams Charania, da "ESPN" norte-americana, anunciou uma novidade que chocou o mundo do basquete: uma das trocas mais polêmicas da história da liga. Desde então, os principais personagens dessa negociação tiveram destinos bem diferentes.

Se você começou a acompanhar a NBA agora, não se preocupe. Vamos começar do começo. Na madrugada do dia 2 de fevereiro, aqui no Brasil, Charania publicou mais um de seus famosos "BREAKING" em seu perfil oficial do X (antigo Twitter) com a informação de que Luka Doncic havia sido trocado para o Los Angeles Lakers. Sim, o mesmo astro esloveno que liderou o Dallas Mavericks por seis anos.

Tradução: "ÚLTIMA HORA: O Dallas Mavericks está negociando Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris com o Los Angeles Lakers em troca de Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029, segundo fontes da ESPN. A negociação envolve três times, incluindo o Utah Jazz."

A notícia foi tão surpreendente que muitos fãs, atletas e dirigentes da NBA acreditaram que o jornalista, na verdade, havia sido hackeado. Nas redes sociais, a reação de alguns jogadores ao descobrir a troca viralizou.

Na NBA, trocas precisam respeitar regras rígidas de teto salarial, que exigem equilíbrio entre os valores dos contratos envolvidos. Quando dois times não conseguem fechar a conta sozinhos, um terceiro entra como facilitador – e, assim, entra o Utah Jazz na negociação. A franquia absorveu contratos e ativos menores para ajustar os números da negociação e permitir que Lakers e Mavericks concluíssem a troca dentro das regras da liga. Vale destacar que nenhum jogador envolvido havia sido avisado previamente sobre a mudança. Veja o que cada time recebeu abaixo.

1 . Los Angeles Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris; 2 . Dallas Mavericks: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029; 3 . Utah Jazz: Jalen Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025. 4 .

Rumores surgiram para tentar explicar a saída polêmica de Doncic de Dallas. O mesmo astro que levou o time às finais da NBA no ano anterior. Entre as opções, o peso elevado, o alto salário e os problemas de defesa de Luka se destacaram como motivos mais prováveis. Na época, Nico Harrison assumiu a responsabilidade pela troca do seu astro, o que gerou revolta entre os fãs da franquia.

Mas e o futuro? Foi bom para quem?

As relações entre Nico Harrison, Dallas Mavericks e a torcida estavam estremecidas desde o início de 2025, quando o gerente-geral foi o principal responsável pela troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. Após nove meses, a equipe ouviu os torcedores e decidiu demitir Harrison.

O início ruim na atual temporada contribuiu para a decisão dos Mavs sobre o destino do ex-dirigente. Durante uma derrota contra o Milwaukee Bucks, por exemplo, Nico foi alvo de protestos da torcida presente no American Airlines Center, com gritos de "Fire Nico!", ou "Demitam Nico", em português.

Quem não teve um ano muito fácil foi Anthony Davis, pivô escolhido pelo Mavericks como principal substituto de Doncic. Ele sofreu uma lesão no músculo abdutor da perna esquerda durante a estreia pelo novo clube. Desde então, segundo a "Fox Sports", foram confirmadas 16 novas lesões do jogador.

A última aconteceu no início de janeiro deste ano, quando o pivô tentava parar uma infiltração de Lauri Markkanen e sentiu o trauma. Exames realizados no dia seguinte apontaram danos nos ligamentos da mão esquerda. Apesar disso, a franquia descartou a necessidade de intervenção cirúrgica.

Enquanto os problemas parecem reinar em Dallas – 11ª colocada da Conferência Oeste –, a chegada a Los Angeles fez bem para Luka Doncic. A sexta posição na tabela da NBA sugere que, apesar de algumas derrotas, o Lakers segue um bom trabalho e se mantém na zona de classificação para os playoffs. Do lado individual, o esloveno brilha em segundo lugar no ranking pelo MVP da temporada, principalmente após a lesão de Nikola Jokic.

Doncic registra uma média impressionante de 33,7 pontos, 8,7 rebotes e 7,7 assistências por jogo. Dessa maneira, tornou-se o líder do Lakers dentro de quadra. Agora, ao lado de LeBron James, o ala pôde voltar a sonhar com o título da NBA.

Luka Doncic cumprimenta LeBron James, durante o jogo entre Los Angeles Lakers e Utah Jazz, pela NBA (Foto: Adam Pantozzi/AFP)

