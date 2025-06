MVP, Shai lamenta lesão de Haliburton na final da NBA: ‘Não é justo’

Além do título inédito do Oklahoma City Thunder, na noite do último domingo (22), o jogo 7 das finais da NBA, realizado no Paycom Center, foi marcado por uma grave lesão de Tyrese Haliburton, do Indiana Pacers, que deixou a quadra aos prantos, ainda no primeiro quarto. Eleito MVP da temporada regular e das finais, Shai Gilgeous-Alexander lamentou o acontecido e elogiou o jogador da equipe rival.

continua após a publicidade

➡️Torcedores lamentam lesão de astro em final da NBA: ‘Segurando o choro’

— Não consigo imaginar estar jogando a maior partida da minha vida e acontecer algo assim, é uma infelicidade tão grande, não é justo... A competição não é justa às vezes, me senti muito mal por ele - declarou o astro do Thunder.

Com média de 30,2 pontos, 5,5 assistências e 4,5 rebotes, Shai Gilgeous-Alexander foi a grande estrela do Pacers na conquista do primeiro título da liga e se tornou o primeiro atleta a vencer os prêmios de jogador mais valioso da temporada regular, das finais de conferência e da final em uma só temporada. Após a partida, o ala-armador elogiou não apenas o desempenho de Haliburton, mas do Indiana Pacers como equipe.

continua após a publicidade

— É um jogador incrível, tem um futuro brilhante, esse time vai jogar muito bem por um bom tempo. É um time impressionante, um jogador impressionante, desejo o melhor para ele - finalizou.

Haliburton precisou ser amparado para deixar a quadra (Foto: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Situação de Tyrese Haliburton

Na metade do primeiro quarto, com o placar empatado, Tyrese Haliburton caiu sozinho na quadra e chorou de dor ao receber atendimento médico. O atleta sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita, cuja gravidade ainda será confirmada após a realização de exames nesta segunda-feira (23).

continua após a publicidade

You can see the moment Haliburton’s Achilles snap 💔pic.twitter.com/GI3yMik0Al — NBACentel (@TheNBACentel) June 23, 2025

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Haliburton já vinha jogando no sacrifício desde o jogo 5 das finais, quando sentiu uma contusão na panturrilha direita. Segundo o treinador Rick Carlisle, foi o próprio atleta que insistiu em atuar nas partidas seguintes, mesmo sem estar 100% fisicamente. Com a nova lesão, Tyrese Haliburton corre o risco de perder a próxima temporada da NBA.