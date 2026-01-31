Os fãs do Philadelphia 76ers acordaram com um novo problema neste sábado (31): a suspensão de Paul George. De acordo com a NBA, o ala veterano ficará fora de 25 jogos da equipe devido ao uso de substâncias ilícitas. O time não poderá contar com o astro a partir do duelo de hoje contra o New Orleans Pelicans.

O tempo longe das quadras não será a única punição sofrida por George. Segundo o regulamento da NBA, o jogador não receberá seu salário durante o período em que estiver fora por suspensão. O ala, então, perderá cerca de US$ 11,7 milhões — referentes aos 25 jogos, por volta de dois meses.

As substâncias usadas pelo astro do Sixers não foram divulgadas pela NBA no comunicado oficial. No entanto, em entrevista ao jornalista Shams Charania, da ESPN norte-americana, Paul abriu o jogo sobre os problemas enfrentados nos últimos anos que culminaram em sua suspensão.

— Eu sempre discuti a importância da saúde mental enquanto buscava tratamento para mim mesmo. Então, cometi o erro de usar um medicamento impróprio. Assumo toda a responsabilidade por meus atos e peço desculpas ao 76ers, aos meus colegas e aos fãs por minha decisão ruim durante o processo — disse o ala.

As 25 partidas de suspensão serão cumpridas até o confronto contra o Oklahoma City Thunder, no dia 23 de março. Dessa maneira, seu retorno é esperado para o duelo contra o Chicago Bulls dois dias depois, em 25 de março.

Paul George em ação pelo Philadelphia 76ers contra o New York Knicks na NBA (Foto: Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

