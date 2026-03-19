Contrato inédito de A'ja Wilson na WNBA será menor que o piso salarial da NBA
Se o contrato for firmado, a norte-americana se tornará a atleta mais bem paga da liga
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O basquete feminino está prestes a romper uma barreira histórica. O Las Vegas Aces elabora uma proposta de contrato expressivo para a ala-pivô A'ja Wilson que pode alcançar US$ 1,4 milhão (cerca de R$ 7 milhões) por dois anos de vínculo. Segundo o Yahoo Sports, o acordo prevê vencimentos anuais de US$ 700 mil (cerca de R$ 3,5 milhões), o que tornaria a tricampeã e quatro vezes MVP a atleta mais bem paga da história da WNBA.
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Atualmente, Wilson recebe US$ 200 mil por temporada (por volta de 1 milhão de reais). O salto financeiro representa mais de três vezes seus ganhos atuais e reflete o novo momento da liga, impulsionado por recordes de audiência e novos acordos de patrocínio.
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O abismo entre as ligas
Apesar do caráter revolucionário para o cenário feminino, os números ainda expõem a disparidade econômica entre os gêneros no basquete norte-americano. Para se ter uma ideia, o montante recorde destinado a A'ja Wilson, a maior jogadora da atualidade, ainda é inferior ao menor salário da NBA.
Atualmente, o contrato mais baixo da liga masculina pertence ao sérvio Nikola Durisic, que recebe em torno de US$ 1,9 milhão por temporada (aproximadamente 10 milhões de reais). Ou seja: um calouro em seu contrato de entrada na NBA fatura cerca de US$ 500 mil a mais anualmente do que o maior contrato já registrado em décadas de basquete feminino profissional.
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Transformação estrutural
A viabilidade desse novo patamar salarial surge na esteira do novo acordo coletivo da WNBA, que estabeleceu um teto salarial mais elevado e uma distribuição de receitas mais agressiva. Desde que foi a primeira escolha do Draft de 2018, Wilson consolidou-se como o pilar das conquistas recentes do Las Vegas Aces, e a franquia agora lidera a transformação financeira do esporte para garantir a permanência de sua estrela.
Embora a negociação ainda não tenha uma data oficial para a assinatura, a confirmação do acordo estabelecerá um novo teto para o mercado global. Mais do que um aumento salarial, o movimento é visto como um passo fundamental para reduzir, a longo prazo, a distância entre o prestígio técnico das atletas e sua valorização financeira.
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