Acompanhe a final da NBA entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers fazem o sétimo e último jogo da final da NBA, nesta domingo (22), no Paycom Center, em Oklahoma. Em uma série emocionante, ambas as equipes buscam o título inédito da liga norte-americana de basquete. O confronto terá transmissão da Band (canal aberto), ESPN (canal fechado), Disney+ e NBA League Pass (streaming). ATUALIZAÇÃO: A partida está no primeiro quarto.

1º QUARTO: OKC X IND

🟢 Tyrese Haliburton sente lesão e caí na quadra. Suspeita de lesão no tendão de Aquiles.

🟢 OKC 16x14 IND

🟢 OKC 6x11 IND

🟢 Começa a partida no Paycom Center!

Final da NBA

As equipes se enfrentaram duas vezes na temporada regular e o Thunder venceu ambos os confrontos. Na final, o Indiana largou na frente e venceu o primeiro jogo por 111 a 110, o segundo terminou em 123 a 107 para o OKC, o terceiro em 116 a 107 para o Pacers, o quarto em 111 a 104 Thunder e o quinto 120 a 109 para o Thunder. No sexto, Indy salvou a série e derrotou o OKC por 108 a 91.

O Oklahoma City Thunder recebe o Indiana Pacers no jogo 7 da final da NBA (Foto: Nathaniel S. Butler/AFP)

Tudo sobre o jogo 7 entre Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers pelas finais da NBA

✅ FICHA TÉCNICA

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers

Jogo 7

📆 Data e horário: domingo, 22 de junho, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Paycom Center, em Oklahoma

👁️ Onde assistir: Band, ESPN, Disney+ e NBA League Pass.

