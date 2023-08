O Náutico decidirá seu futuro Série C do Campeonato Brasileiro diante do São Bernardo, no próximo sábado (26), no Aflitos. Enquanto o time pernambucano é o nono colocado, com 26 unidades, a equipe paulista está uma posição acima e com dois pontos a mais, significando um verdadeiro confronto direto para saber quem ficará no G8 e, consequentemente, segue vivo na briga para ascender rumo à Série B de 2024.



Diante do caráter absoluto de decisão, o meio-campista Gabriel Santiago, que soma 26 partidas e cinco gols pelo clube na temporada, fez questão de exaltar o foco do elenco:



- É a partida crucial para definir nosso futuro. Vamos nos dedicar ao máximo durante a semana para chegarmos preparados diante do São Bernardo. Sabemos que o adversário tem uma equipe muito qualificada, porém, nosso elenco está unido e com o pensamento único na classificação - destacou.



Gabriel acrescentou, ainda, que obter a vaga na próxima fase foi um dos pontos inevitavelmente abordados no momento que cada atleta aceitou a oportunidade de defender as cores do Náutico na Série C do Brasileirão deste ano:



- A classificação é o que todos nós almejamos assim que aceitamos vestir a camisa do Náutico. Sabemos da grandeza do clube e vamos levar o jogo de sábado como uma final. Temos consciência que é o primeiro passo rumo ao acesso.