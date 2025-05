Com a proximidade do Mundial de Clubes e a abertura da janela excepcional de transferências no próximo dia 1º de junho, os torcedores do River Plate têm movimentado as redes sociais com um pedido direto à diretoria e ao técnico Marcelo Gallardo: a contratação do meia espanhol Iker Muniain.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Aos 32 anos, Muniain vive um momento conturbado no San Lorenzo de Almagro. Segundo informações do jornal espanhol Marca, o jogador navarro não está satisfeito com sua passagem pelo clube argentino, que enfrenta uma crise institucional após a saída do ex-presidente Marcelo Moretti. Entre os problemas, está o atraso no pagamento de salários, o que já levou o próprio atleta a se pronunciar publicamente.

Iker Muniain se pronuncia sobre salários atrasados em sua conta do Instagram (Foto: Reprodução / @ikermuniain10)

Essa situação despertou o interesse da torcida do River, que vê em Muniain uma oportunidade de reforçar o elenco com um nome peso para o Mundial. A empolgação aumentou nos últimos dias após internautas perceberem que a conta oficial do River Plate na rede social 'X' passou a seguir o jogador espanhol. Muitos interpretaram isso como um possível sinal de interesse.

continua após a publicidade

Iker Muniain aparece entre as contas seguidas pelo perfil oficial do River Plate no X (Foto: Reprodução/X)

Ainda de acordo com o Marca, houve uma conversa informal entre o entorno de Muniain e representantes do River Plate. No entanto, a diretoria não avançou nas tratativas, e Marcelo Gallardo não demonstrou interesse real na contratação. O técnico considera a posição de Muniain — um meia de criação — como já bem servida com jogadores como Mastantuono, Nacho Fernández, Manuel Lanzini, Matías Rojas e Pity Martínez.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Apesar do contrato de Muniain com o San Lorenzo ir até dezembro de 2025, a janela especial de transferências abre margem para surpresas. Segundo o regulamento da FIFA, o jogador poderia encerrar seu vínculo com o clube argentino sem penalizações nos dois próximos períodos de mercado, caso persistam os problemas salariais.

Muniain passou praticamente toda a carreira no Athletic Bilbao, onde se consolidou como ídolo antes de se transferir ao futebol sul-americano em 2024. No San Lorenzo, disputou 12 partidas e marcou apenas um gol na temporada atual.

Muniain na época que era jogador do Athletic Bilbao (Foto: Curto De La Torre/AFP)

A torcida do River Plate continua esperançosa, e a pressão popular pode ainda pesar na decisão do clube. Resta saber se Gallardo mudará de ideia diante do clamor popular — e se Muniain, desgastado com a situação, encontrará em Núñez um novo começo para sua carreira.